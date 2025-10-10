Macky Sall et l'ONU : le grand jeu ?
Vendredi 10 Octobre 2025 - 12:06
Dans la même rubrique :
Terrain des Almadies : les deux versements suspectés, les réponses de Aliou Sall et le précieux témoin absent - 10/10/2025
JOJ Dakar 2026 : Le COJOJ donne la pleine prérogative à DDD pour être le partenaire de transport terrestre officiel - 08/10/2025
Setal People - 17/07/2025 - 0 Commentaire
« Ne me fais pas pleurer » : Barack Obama réagit aux rumeurs de divorce d’avec sa femme Michelle
Premier président noir des Etats-Unis, Barack Obama a dirigé le pays de l’Oncle Sam de 2009 à 2017, avec comme première dame Michelle Obama, sa femme. Depuis son départ du pouvoir, l'ancien prix...
Clip jugé obscène : Bibich Ndiaye dans le viseur de la justice
10/07/2025 - 0 Commentaire
La polémique autour d’un clip vidéo de l’artiste Bibich Ndiaye prend une tournure judiciaire. Malgré des excuses publiques, elle fait désormais l’objet d’une plainte déposée par Serigne Bassirou...
DYNAMIC x DOPA BEATZ feat. RUDEBOY REMINGTON - Feeling It
19/06/2025 - 0 Commentaire
Feeling It le 3e single de DYnamic x DOPA BEATZ featuring Rudeboy Remington le légendaire frontman du groupe mythique Urban Dance Squad est sortie ce 3 juin 2025. *????????????????????????????...
DemDem annonce son divorce avec Gims
19/06/2025 - 0 Commentaire
Dans la nuit du samedi 14 juin 2025, DemDem a annoncé son divorce avec le chanteur et rappeur Maître Gims, mettant ainsi fin à près de 20 ans de vie commune. Mariés depuis 2005 et parents de cinq...
Iran : Jafar Panahi reçoit la Palme d’or à Cannes
24/05/2025 - 0 Commentaire
Revue de presse
Revue de presse - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Revue de Presse du 8 Octobre 2025 avec Ahmed Aïdara
Revue de Presse du 8 Octobre 2025 avec Mouhamed Ndiaye
08/10/2025 - 0 Commentaire
Revue de Presse du 8 Octobre 2025 avec Mantoulaye Thioub Ndoye
08/10/2025 - 0 Commentaire
Revue de Presse du 6 Octobre 2025 avec Ahmed Aïdara
06/10/2025 - 0 Commentaire
Vie de couple
Vie de couple
Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès
02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
10/05/2021 - 0 Commentaire
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
17/02/2021 - 0 Commentaire
Google+
Partager ce site
Contribution
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...
Affaire Farba : Évitons cemauvais débat identitaire,pour la préservation de notrecohésion nationale si chère (Par Amadou Diallo)
Radios en ligne
La PRESSE sur Setal