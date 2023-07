Macky Sall demande une « reprise effective » des enseignements universitaires

Le président de la République, Macky Sall a demandé au Premier ministre et au ministre de l’Enseignement supérieur de s’atteler à la « reprise effective » des enseignements dans les universités publiques, lors du Conseil des ministres. Il a demandé de prendre toutes les mesures appropriées, en relation avec les recteurs, pour assurer la programmation de la « reprise effective des enseignements dans les universités et établissements d’enseignement supérieur publics ». Au Sénégal, les enseignements ont été suspendus dans plusieurs universités en raison des pillages dont ces infrastructures ont été l’objet lors de violentes manifestations survenues dans certaines villes du pays entre le 1er et le 3 juin. Ce, après la condamnation à 2 ans de prison de ferme de l’opposant Ousmane Sonko. Le chef de l’Etat a invité, par ailleurs, le ministre concerné à « veiller au renforcement académique, administratif et financier de l’Ecole nationale supérieure d’agriculture » de Thiès (ouest), selon le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. « Le président de la République a adressé ses félicitations, ses encouragements et ses meilleurs vœux de succès aux candidats à l’examen du baccalauréat », a écrit M. Fofana dans le communiqué du Conseil des ministres.