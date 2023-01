Macky Sall annonce un vaste programme de construction d’infrastructures judiciaires

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé, lundi, un programme de construction de 69 infrastructures judiciaires pour la période 2023-2027, d'un montant 250 milliards de FCFA. Ce programme qui va démarrer cette année implique “la construction de huit infrastructures de la justice, notamment des cours et tribunaux ainsi que des établissements pénitenciers”, a précisé le chef de l’Etat. A terme, a-t-il ajouté, le programme devrait permettre la construction de 69 bâtiments. Le chef de l’Etat présidait la rentrée solennelle des cours et tribunaux dont le thème porte cette année sur : "Protection des usagers dans le système de santé publique’’. Abordant le thème de la rentrée, le président Sall a indiqué que “les dysfonctionnements ne doivent pas cacher le travail remarquable du personnel de santé”. Toutefois, a fait savoir Macky Sall, l’Etat “assurera ses responsabilités”, insistant sur la nécessité de “la maintenance des infrastructures hospitalières”. Le président de la République a aussi annoncé le démarrage, cette année, des chantiers des hôpitaux de Tivaouane, Mbour, Saint Louis et Ourossogui. Il a également réaffirmé le projet du gouvernement de reconstruire l’hôpital Principal de Dakar (niveau quatre), celui de Le Dantec (niveau 4) et la construction d'un établissement pour le traitement des cancers à Diamniadio