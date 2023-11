Macky Sall annonce un programme d’investissement de 853 milliards FCFA pour Fatick

Le président Macky Sall a annoncé, vendredi, un programme d’investissements prioritaires (PIP) de 853 milliards de francs CFA en faveur de la région de fatick (centre) sur la période 2024-2026. »Le gouvernement m’a proposé un programme de 753 milliards Francs CFA mais je voudrais y rajouter 100 milliards. Ce qui fait que le programme prioritaire d’investissement 2024-2026 est de 853 milliards Francs CFA », a-t-il déclaré à la clôture du conseil présidentiel sur le développement de la région de Fatick. Selon Macky Sall, la région de Fatick n’a jamais eu un investissement aussi important. Il estime que le programme est cohérent et répond aux attentes des autorités, des villes et des populations à la base. Lors de ce conseil présidentiel, Macky Sall a annoncé 17 mesures phares pour le développement de la région de Fatick. Parmi ces décisions figurent la construction d’un hôpital de niveau III à Fatick, la construction d’infrastructures scolaires notamment des lycées, collèges et des centres de formations professionnelle dans les trois départements de Fatick (Foundiougne, Gossas et Fatick). Il a souligné aussi la nécessité de développer un projet hydraulique dans la région et d’assurer en permanence l’approvisionnement en eau potable des capitales départementales. Le président de la République a évoqué le dragage des bras du Saloum et l’intensification des activités du port de Foundiougne- Ndakhonga. Il estime également que la région de Fatick doit disposer d’un marché central au poisson. Le chef de l’Etat a insisté sur l’importance de préserver les écosystèmes exceptionnels de la région par la protection durable des mangroves, du littoral, des îles et les parcs afin de booster le secteur du tourisme dans la région notamment dans le département de Foundiougne.