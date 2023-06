Macky Sall annonce l’octroi d’une motivation mensuelle de 25 000 F CFA aux 9138 Bajenu Gox

Le Président de la République, Macky Sall, a annoncé ce lundi au Grand Théâtre “l’octroi d’une motivation mensuelle de 25000 francs CFA à chacune des 9138 Bajenu Gox répertoriés dans nos 14 régions”. Cette dotation sera renforcée par une subvention d’un million de francs CFA à chacune des 79 associations de Bajenu Gox des districts sanitaires pour cette année. Lors de son discours, Macky Sall a souligné la valeur ajoutée que le Programme Bajenu Gox “apporte à notre système de santé”. "Les Bajenu gox ont ainsi fortement contribué à l’amélioration de la fréquentation des structures de santé par la sensibilisation, l’orientation et l’accompagnement des femmes et des enfants, a-t-il relevé. Nos résultats probants dans le cadre de la mission initiale du Programme Bajenu gox nous ont fondés à intégrer dans le contenu du Programme d’autres activités, notamment : la notification des décès des mères et nouveau-nés dans le cadre de la Surveillance des Décès Maternels et Ripostes ; l’identification des femmes porteuses de fistules en vue d’une prise en charge précoce ; et la déclaration des naissances”.