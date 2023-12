Macky Sall a reçu les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs

Le président Macky Sall a reçu les lettres de créance des ambassadeurs du Burkina Faso, de la Grèce et de la Guinée, a-t-on appris de source officielle. Ces trois diplomates, reçus, jeudi, au palais de la République, »ont eu l’occasion de discuter des relations multiséculaires, de l’amitié fraternelle et de la coopération conviviale entre leur pays respectif et le Sénégal’’, indique la présidence sénégalaise dans un communiqué. Le chef de l’État a saisi cette occasion pour présenter ‘’ses condoléances, son soutien et sa solidarité au peuple guinéen suite à l’incendie d’un dépôt de carburant’’, survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre, poursuit la même source. Le président Sall a également exprimé sa ‘’compassion envers le peuple burkinabé touché par le terrorisme’’, ajoute le communiqué.