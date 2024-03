Macky Sall a inauguré la Tour R+10 de la RTS

Le président de la République, Macky Sall, a inauguré, mercredi, la Tour de la Radiodiffusion télévision Sénégalaise (RTS), un immeuble de 10 étages dotés d’équipements et installations de dernière génération. La cérémonie s’est déroulée en présence du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, de la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, et de plusieurs ministres, autorités administratives, locales, religieuses et coutumières. Construite sur un site de 2615m2 avec des studios et équipements audiovisuels de dernière génération, pour un coût global de 34 milliards de francs CFA, la tour à dix étages, abrite également une crèche, une salle de sport avec vestiaires, des espaces de prière, des rampes et ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. ”A travers ce projet innovant, intelligent et écologique, entièrement piloté par des sénégalais, la RTS fait aujourd’hui peau neuve dans sa marche vers le progrès”, a déclaré Macky Sall. Avec cette tour qui met les agents dans les meilleures conditions de travail et d’épanouissement, a t-il dit, la RTS prend de la hauteur au sens propre et au sens figuré du terme, en vue de devenir l’une des meilleures chaine d’Afrique, pour ne pas dire la meilleure, à travers un secteur public moderne, innovant et performant. Le chef de l’Etat a ainsi demandé au personnel à relever le défi de l’excellence et le bon usage de ces lieux et équipements et à surtout faire preuve d’engagement et de rigueur dans le travail et la préservation de notre patrimoine culturel et national. Ce bijou qui est l’expression de la vision futuriste du Sénégal, construit sur fond propre de l’État, induit un changement de comportement, une nouvelle façon de faire, tournée vers l’excellence et l’amélioration continue du service, a pour sa part soutenu le directeur général de la RTS, Racine Talla. De son côté, le représentant des retraités de la RTS, Mamadou Baal, a remercié le chef de l’Etat pour avoir réalisé de fort belle manière cette doléance vielle de plus de quarante ans.