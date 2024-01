Macky Sall : « La mise en service du Brt se fera probablement après le mois de février »

La mise en service du Brus rapide transit se fera de façon progressive et sera probablement effective après le mois de février, a annoncé le président de la République, Macky Sall, ce dimanche à Dakar. “Je voudrais annoncer ici qu’à la fin des tests qui sont en cours, la mise en service du Brt se fera progressivement, probablement après le mois de février“, a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle d’inauguration de ce projet de transport de masse. “Plus qu’un système de transport, le Brt va contribuer à la modernisation du système de transport et à l’embellissement des 14 communes traversées avec un réseau d’assainissements de 40 kilomètres », a-t-il souligné. Selon Macky Sall, « le Brt est un moyen de transport de masse avec une inclusion sociale à travers des tarifs soutenables et un accès plus facile pour les personnes vivant avec un handicap ». Le président de la République a annoncé également une restructuration globale du réseau de transport en commun avec un nouveau programme prioritaire. “A terme, il est prévu une restructuration globale du réseau de transport en commun avec un nouveau programme prioritaire de 32 lignes et un parc de mille bus dont le financement est des déjà acquis », a-t-il-annoncé. Il a précisé que “l’exécution de cette première phase dont le financement est des déjà acquis va s’effectuer sur la séquence 2024-2026 ».