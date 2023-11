Macky Sall : « Jusqu’au jour où je vais passer le témoin au futur Président… »

Macky Sall a encore mis en garde contre toute tentative de déstabilisation du Sénégal : « Je suis connu pour être un homme de paix et de dialogue, mais il y a des choses que je ne vais pas accepter de ma vie. On ne doit jamais accepter qu’on nous marche sur les pieds », a-t-il martelé repris par L’OBS. Il ajoute : « Au nom de quoi, on accepterait que certains veuillent mettre ce pays sens dessous dessus. Ce n’est pas possible. » Ainsi, il menace « ceux qui pensent pourvoir semer le chaos dans ce pays. » « Ils n’ont qu’à se tenir tranquilles. Ceux qui pensent que je vais capituler devant ces forces intérieures ou extérieures n’ont rien compris. J’ai renoncé au pouvoir mais jusqu’au jour où je vais passer le témoin au futur Président, et j’espère que ce sera vous (Il désigne Amadou Bâ), je n’accepterai jamais le chaos au Sénégal. Ceux qui veulent le tenter n’ont qu’à essayer, on verra. ça suffit », a-t-il averti