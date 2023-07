Macky Sall:Je ne quitterai pas le Sénégal après mon départ du pouvoir» Alpha News.sn -C’est un Macky Sall très soulagé et de bonne humeur qui a ouvert les travaux du Forum « Invest in Senegal » ce jeudi 06 juillet à Diamniadio. Interrogé sur l’après

C’est un Macky Sall très soulagé et de bonne humeur qui a ouvert les travaux du Forum « Invest in Senegal » ce jeudi 06 juillet à Diamniadio. Interrogé sur l’après-pouvoir, il a déclaré: « Je ne sais pas ce que je ferai. L’avenir appartient à Dieu. J’ai gardé ce que mon successeur a fait de positif, la Case des tout petits par exemple.Je lui ai donné le nom du plus grand stade, j’ai donné celui de ce centre de conférences, le Cicad à Abdou Diouf. Je crois que la suite sera de la même temporalité. Je ne quitterai pas le Sénégal et l’Afrique après mon départ du pouvoir. Si mon successeur a besoin de mes conseils, je les lui donnerai. »