Mac de Mbour : Un autre cas d’évasion signalé

Encore un autre cas d’évasion à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour. La Mac de Mbour est tristement célèbre à cause des nombreux cas d’évasion qui la minent. Cette fois-ci, Il s’agit du détenu I. Diop, âgé de 19 ans, domicilié à Nguérigne, qui s’est fait la malle. Il s’est fait la malle samedi dernier, en plein jour, vers les coups de 15 h. Il aurait escaladé le mur de la prison. Il est inculpé pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec effraction et usage de véhicule, de tentative de vol.