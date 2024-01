Mac de Diourbel : Plus de 300 prisonniers boudent les déjeuners et petit-déjeuners…

Grève de la faim à partir de ce lundi, à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Plus de 300 détenus concernés dénoncent les longues détentions pour justifier leur diète. Ce Lundi, à partir de 10 heures, les détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel entament une grève de la faim. Ils comptent boycotter les déjeuners et petit-déjeuners. Selon la Rfm, plusieurs personnes concernées en détention préventive, veulent être édifiées sur leur sort .Une situation fermement condamnée. Toujours d’après la source, cette lenteur pousse à bout les prisonniers, sans oublier les conditions de détention avec le surplus de détenus dans les chambres.