« Ma demande d’intégrer le barreau du Sénégal a été rejetée pour … » (Ibrahima Hamidou Dème)

« Je suis avocat à la Cour africaine des droits de l’homme, et à la Cour pénale internationale (CPI). Mon inscription est en cours au barreau de Paris. On pourrait penser que le Sénégal ne m’intéresse plus. C’est une fausse perception ». Une déclaration faite par l’ex-juge Dème, invité des rédactions d’Emedia dans le cadre de l’Entretien spécial, ce vendredi 1er septembre. Cette précision faite, il a révélé avoir entrepris des démarches pour s’inscrire au barreau de Dakar. « J’aurai voulu le faire au Sénégal. J’avais même entamé des démarches. En 2019, j’avais déposé mon dossier », confirme-t-il, ajoutant que « sa demande a été rejetée. » Il retient que celle-ci l’a été « pour des raisons politiques. » Il lui a été notifié, détaille-t-il, selon les motivations du Conseil de l’ordre, qu’il devait afficher son intention d’intégrer le barreau sénégalais avant de démissionner de la magistrature.