MU : le frère de Marcus Rashford arrêté aux Etats-Unis !

Expulsé face à Copenhague avant la mi-temps, Marcus Rashford a assisté à la troisième défaite de Manchester United en Ligue des champions cette saison depuis les vestiaires. S’il pensait avoir vécu une sale soirée sur le plan sportif, l’attaquant anglais n’était pas au bout de ses peines puisqu’une terrible affaire concernant un membre de sa famille a été révélée dans la presse britannique. The Telegraph rapporte que son frère, Dane Rashford, a été inculpé aux Etats-Unis pour violence domestique. Selon le tabloïd britannique, le frère de la star mancunienne, directeur de DN May Sports Management, a été arrêté le 20 octobre dernier à Miami Beach (Floride) avant de comparaître devant un tribunal le lendemain. L’individu a plaidé non-coupable avant que sa caution pour sa libération (fixée à 1 500 dollars) ne soit payée par sa sœur. «L’affaire est toujours active pour le moment et doit faire l’objet d’une nouvelle audience de mise en accusation le 27 novembre», a déclaré devant la presse Daysi Vega-Mendez, procureur adjoint du comté de Miami. À noter que Marcus Rashford n’est pas représenté par DN Sports Management mais par son autre frère, Dwaine Maynard.