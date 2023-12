MIGRATION / Plus de 9300 migrants sénégalais arrivés en Espagne en 2023 (officiel)

Neuf mille trois cent dix-neuf migrants (9319) se présentant comme des Sénégalais sont arrivés en Espagne particulièrement aux Îles canaries en 2023, a révélé, vendredi, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Ismaila Madior Fall. “Selon les données officielles, près de 12 833 migrants sont arrivés en Espagne en 2023, dont 9 319 se disent être de nationalité sénégalaise”, a-t-il déclaré lors sa rencontre à Dakar avec son homologue espagnol José Manuel Albares Bueno. Ismaila Madior Fall a rappelé les actions concertées menées par l’Etat du Sénégal et le Royaume d’Espagne pour prévenir la migration irrégulière à partir des côtes sénégalaises. “Nos gouvernements ont mis en place actions concertées menées qui ont permis la mise en place de dispositifs pertinents pour la prévention de la migration irrégulière ainsi que des initiatives pour l’emploi et l’employabilité des jeunes », a-t-il souligné. “Dans ce sillage, en plus du renforcement du dispositif de contrôle au niveau des frontières, des solutions innovantes ont été mises en place, dans des localités cibles, à travers des projets de co-développement dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de la formation aux métiers du tourisme », a-t-il ajouté. Il s’est félicité du lancement de projets de migration circulaire à l’instar du partenariat avec l’entreprise Frutalindas. “Ces initiatives, qu’il nous faut mieux encadrer pour les vulgariser, peuvent contribuer considérablement à allier migration et co-développement dans un processus bénéfique pour toutes les parties prenantes », a-t-il-estimé. Au regard de la recrudescence des arrivées de migrants sur les côtes espagnoles, particulièrement aux Iles Canaries, M. Fall a souligné que le phénomène de la migration irrégulière reste un enjeu majeur dans les relations bilatérales des deux Etats.