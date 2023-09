MIGRATION : Cent soixante-neuf ressortissants sénégalais seront rapatriés du Maroc, ce week-end

Cent soixante-neuf ressortissants du Sénégal séjournant irrégulièrement à Dakhla (Maroc) depuis mi-août seront rapatriés par voie terrestre au cours de ce week-end, a annoncé à l’APS une source diplomatique sénégalaise, jeudi. « Ils quitteront le Maroc, le samedi 2 septembre, et arriveront à Saint-Louis, le lendemain dans l’après-midi », précise la même source, sous le sceau de l’anonymat. Cinq Sénégalais « en convalescence » ont été rapatriés du Maroc, ce jeudi, « par voie aérienne », et « un autre le sera demain, vendredi », a-t-elle ajouté. Après le rapatriement des 169 Sénégalais prévu samedi, « seuls deux compatriotes parmi ce groupe seront encore à Dakhla en raison de leur état de santé », précise la même source. Ces deux Sénégalais sont hospitalisés à Agir, au Maroc. Ils regagneront leur pays « dès que leur santé le leur permettra », poursuit la même source. Au cours de ce mois, les autorités sénégalaises et leurs homologues marocaines ont rapatrié du Maroc des centaines de citoyens du Sénégal qui tentaient de se rendre en Europe en passant par ce pays d’Afrique du Nord à l’aide de pirogues.