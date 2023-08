METEO: Houle dangereuse annoncée en Casamance et sur la Petite Côte

Une houle dangereuse de secteur sud-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2,5 mètres va secouer la mer en Casamance et sur la Petite Côte entre jeudi, à 20 heures, et vendredi, à 18 heures, informe l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), dans un bulletin météo spécial.