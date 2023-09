METEO / Des pluies dans plusieurs parties du pays au cours des prochaines heures

Les pluies survenues lundi dans l’est du pays évolueront vers le centre et vont intéresser les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack au cours de cet après-midi et de la nuit prochaine, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). D’ici à la matinée de mardi, elles vont s’étendre à l’ouest du pays, (Dakar, Mbour et Thiès), aux régions de Louga et de Saint-Louis (nord), au Cap-Skirring et à Ziguinchor (sud) en fin de soirée, selon un bulletin de prévision de l’ANACIM. Les prévisions concernent une période de vingt-quatre heures à compter de ce lundi à 12 heures