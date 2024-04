MAC de Mbour : Les prisonniers dénoncent les longues détentions et annoncent une grève ce lundi

A la prison de Mbour, les prisonniers ne décolèrent pas. Ils dénoncent les mauvais traitements dont ils sont victimes de la part d'une certaine personne. "Cette personne n'a aucune compassion pour nous. Elle dit qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, car c'est un de ses parents qui est chargé des affectations. Nous dénonçons les longues détentions et nous demandons au tribunal de s'occuper de nos cas. Car certains sont là depuis plus de cinq ans et attendent toujours un jugement", dénonce un prisonnier. Un autre de dire : "Au Sénégal, les prisons sont des lieux d'esclavage. Si on tombe malade on nous prescrit du paracetamol. Les bons médicaments sont vendus à ceux qui ont de l'argent. Pis encore, nous achetons des articles à la boutique de la prison et quand ils font la fouille ils gâtent tous alors que c'est eux qui nous les vendent. L'information selon laquelle des téléphones portables ont été retrouvés dans nos cellules n'est pas vraie. C'est eux même qui ont mis les portables dans les cellules puis ils se permettent de prendre des photos en nous accusant. Depuis lors, tous les matelas sont entassés dans la cour. Ils ont déchirés les matelas en deux. Nous passons la nuit à même le sol. Que les autorités soient informés de notre situation. Dès lundi, nous allons observer une grève. Elle sera terrible. Que tout le monde en soit informé", prévient un détenu.