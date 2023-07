Lycée Malick Sy : l’Etat condamné à payer 100 millions FCFA à l’élève Hamady Touré blessé à l’œil

Le tribunal a imputé la responsabilité de l’Etat dans l’affaire de l’élève Hamady Touré qui a été blessé à l’œil en avril 2018 lors de la manifestation au Lycée Malick Sy de Thiès. Courant avril 2018, il aurait reçu une grenade lacrymogène en plein figure lors des affrontements entre élèves et forces de l’ordre. Son œil a été complètement endommagé. L’avocat de l’élève avait assigné l’Etat en responsabilité. Après une longue procédure, le dossier a été évoqué le 20 juin dernier par la deuxième chambre civile du tribunal hors classe de Dakar lors de sa séance présidée par le juge El Hadji Ibrahima Seck. D’après Libération, le tribunal a rejeté toutes les exceptions soulevées par la défense avant de déclarer l’action recevable. Au fond, le tribunal a déclaré « l’Etat du Sénégal responsable de l’accident dont Hamady Touré est victime le 24 avril 2018 à Thiès ». Il a ainsi condamné l’Etat à payer à ce dernier la somme de 100 millions FCFA à titre de réparation pour toutes causes de préjudice. Pour finir, le tribunal a laissé les dépens à la charge de l’Etat. Rappelons que le président de la République, Macky Sall, avait envoyé le ministre des Forces Armées de l’époque, Dr Augustin Tine, au chevet des deux élèves blessés lors des affrontements entre Force de l’ordre et élèves du lycée El Hadji Malick Sy de Thiès qui exigeaient leur droit à l’éducation suite à la grève des professeurs.