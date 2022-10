Lutte pour la libération des détenus politiques : Dame Mbodj et Cie fustigent l’absence des leaders de l’opposition

À travers un point de presse organisé dans les locaux d’Amnesty International, le Collectif pour la libération des détenus politiques (COLIDEP) a dénoncé et appelé à la libération des détenus politiques. Nombreux devant les journalistes, les membres du collectif ont dénoncé l’absence des leaders de l’opposition tout comme leurs militants. «Nombre de personnes arrêtées font partie des coalitions ou sont des proches de l’opposition. Certaines ont lutté à l’avantage de certains leaders jusqu’à être arrêtées et emprisonnées. Donc, ils doivent tous nous rejoindre dans ce combat et savoir que c’est leur combat». Dame Mbodj s’est également prononcé sur ce point : «Le plus difficile, c’est de se battre pour une personne et après avoir été arrêté, aucun effort n’est mené par ces derniers pour te libérer. Nous n'allons pas accepter que des politiciens se taisent, alors que s’ils sont arrêtés, nous sommes les premiers à descendre dans les rues. Donc, ils n’ont qu’à mobiliser leurs militants.» Ce collectif compte mener le combat le plus longtemps possible, afin de libérer toutes les personnes arrêtées politiquement. Par conséquent, ses membres appellent les Sénégalais et les familles des détenus à la marche qu’ils comptent organiser demain vendredi à la place de la Nation. À noter que le collectif compte dans ses rangs de nombreux jeunes, avec l’appui de la société civile, dont Seydi Gassama, Dame Mbodj, Bara Ndiaye, Clédore Sène…