Lutte contre les inégalités et Covid : Découvrez le classement du Sénégal sur 161 pays

Dans un rapport publié mardi, l’ONG Oxfam lutte contre les inégalités au cours des deux premières années de la pandémie de Covid Aussi appelle-t-elle les gouvernements à augmenter les dépenses sociales» et les impôts payés par les plus riches face à une aggravation des inégalités. Et le rapport a souligné les efforts du Sénégal sur 161 pays. Le Covid a creusé les inégalités. Le rapport révèle que la grande majorité des gouvernements n’ont pas pris des mesures concrètes pour protéger les plus démunis durant la pandémie. Ainsi, les politiques et actions de 161 gouvernements en matière de dépenses sociales, de fiscalité et de travail sur la période 2020-2022 ont été passées au peigne-fin Les conclusions de cette analyse ont donné lieu à un classement des pays en fonction de leurs efforts. Et le Sénégal est classé 10e sur 161 pays. Le pays de Macky Sall a réussi à augmenter de 5% le budget alloué à l’Education, de 3% celui alloué à la protection sociale, de 12% ses recettes fiscales. Entre autres, Oxfam demande au Gouvernement d’augmenter la mobilisation des ressources domestiques, à plus de transparence dans l’administration fiscale. D’une manière générale, Oxfam a constaté que les riches, en revanche, n’ont pas connu de pression fiscale et les fortunes ont prospéré.