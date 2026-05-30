Lutte : Mansour Bâ révèle pourquoi le combat Balla Gaye 2-Franc n’a pas eu lieu

Le promoteur Mansour Bâ a révélé les coulisses des négociations qui auraient pu aboutir à un combat très attendu entre Balla Gaye 2 et Franc. Selon ses explications, tout semblait pourtant en bonne voie avant un changement de dernière minute.



« Balla Gaye 2 m'avait donné son accord pour un combat contre Franc », a-t-il affirmé. Fort de cet engagement, il dit avoir entrepris les démarches nécessaires pour finaliser l’affiche. Il explique avoir contacté Nar afin que ce dernier demande à Balla Gaye 2 de se rendre à son bureau pour la finalisation des filiations relatives au combat.



Cependant, la situation aurait rapidement évolué. Le promoteur indique avoir reçu, dans la soirée, une information selon laquelle Balla Gaye 2 avait finalement signé un contrat pour affronter Ada Fass. Malgré cette nouvelle, Mansour Bâ assure avoir gardé son calme, convaincu que le lutteur respecterait sa parole.



Mais quelques heures plus tard, alors qu’il sortait de ses cours, il affirme avoir constaté plusieurs appels manqués. Après avoir rappelé, l'agent lui confirme que Balla Gaye 2 avoir changé d’adversaire et ne comptait plus affronter Franc.



Visiblement déterminé à défendre sa version des faits, Mansour Bâ a lancé un défi public au lutteur : « Si ce que je dis n’est pas vrai, qu’il apporte un démenti. »



Ces déclarations pourraient relancer le débat autour des négociations entre promoteurs et lutteurs, alors que les amateurs continuent de rêver d’un affrontement entre Balla Gaye 2 et Franc, considéré comme l’une des affiches les plus attractives de l’arène sénégalaise.

