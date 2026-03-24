Modou Lo évoque sa retraite et son combat contre Sa Thiès : « Ce sera la clarification »

À quelques semaines de son affrontement avec Sa Thiès, le 5 avril à l’Arène nationale, le lutteur sénégalais Modou Lo s’est confié sur sa carrière et ses intentions pour l’avenir. Dans un entretien exclusif accordé à Canal+ Sénégal, le champion, détenteur du titre de « Roi des arènes », a évoqué la possibilité de mettre un terme à sa carrière.



« Je voudrais arrêter sur une série de victoires. Si je sens que je n’ai plus la force, je ne veux pas que quelqu’un vienne me tirer pour que j’aille combattre », a déclaré Modou Lo, soulignant l’importance de finir sa carrière en maîtrisant son destin sportif.



Le natif des Parcelles Assainies précise que le duel contre Sa Thiès sera déterminant : « Ce combat va tout clarifier » concernant sa retraite ou la poursuite de ses activités dans la lutte avec frappe.



Depuis le début de sa carrière en 2006, Modou Lo a disputé 27 combats, enregistrant 23 victoires, 3 défaites et 1 match nul. Son challenger du 5 avril, Sa Thiès, fils d’un ancien champion des années 1970 et jeune frère du lutteur Balla Gaye 2, affiche quant à lui un palmarès de 16 victoires et 3 défaites en 19 combats.



Malgré l’enjeu de ce face-à-face, Modou Lo tient à relativiser : « C’est un grand combat, mais cela reste tout de même un combat normal ». Ce rendez-vous très attendu promet ainsi de marquer un tournant dans la carrière du « Roi des arènes » et de clarifier son avenir sur le sable de l’arène sénégalaise.