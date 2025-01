Lutte : le combat Balla Gaye 2 contre Siteu ficelé par Albourakh

Les amateurs de lutte sénégalaise peuvent se réjouir ! Albourakh Events a officialisé le duel tant attendu entre Balla Gaye 2, surnommé le "Lion de Guédiawaye", et Siteu, chef de l'écurie Lansar. Ce combat, qui mettra face à face deux générations et deux styles distincts, est prévu pour le 20 juillet 2025. « Le combat entre Balla Gaye 2 et Siteu est désormais officiel. Les deux managers ont signé les contrats et reçu leur avance », a confirmé Aziz Ndiaye, directeur d'Albourakh Events, dans une interview accordée à Lutte TV. Après des mois de négociations, les deux camps ont finalement trouvé un terrain d'entente pour ce face-à-face qui s'annonce historique.