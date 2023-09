Lonase: Le nouveau DG annonce un audit sur tous les processus de l’entreprise

Après sa prise de fonction, le nouveau directeur de Loterie nationale sénégalaise Lonase pose un acte fort. Abdourahmane a déclaré compter sur les autorités sénégalaises pour un audit qui « vise à lever les équivoque entre la masse collectée et le chiffre d’affaires ». Le nouveau directeur de la Lonase rassure que les conclusions de cet audit seront transmis à l’autorité et feront l’objet de partage avec le personnel et les autre parties prenantes.