Loi d'amnistie : les victimes des événements de mars disent niet

Les députés sont convoqués demain (mercredi) pour voter le projet de loi d'amnistie. Une initiative du Président Macky Sall que compte s'opposer les victimes des événements de mars. Dans une lettre d'information adressée au préfet du département de Dakar, une manifestation pacifique avec prise de parole y est mentionnée. "Amnesty International Sénégal (AI Sénégal) et le collectif des victimes des événements de Mars 2021 organisent une marche pacifique avec prise de parole, le Samedi 9 mars 2024, de 15 heures à 18 heures, sur l'itinéraire Rond-point Jet d'eau -Terminus liberté 5 à Dakar", peut-on lire dans le document. La manifestation pacifique, à laquelle seront conviés les militants des droits humains, les personnalités politiques et de la société civile ainsi que le grand public, vise à "demander justice pour les victimes des événements de Mars 2021." Les organisateurs prévoient une séance de prise de parole aura lieu à la fin de la marche et une déclaration sera lue et distribuée à la presse.