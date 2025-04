Loi d'amnistie : « Ceux qui ont changé d’avis et renié leurs promesses peuvent-ils encore donner des leçons ? » (Thierno Alassane Sall)

Dans un post sur X, le leader de la République des Valeurs a réitéré son opposition à la loi d’amnistie. À travers une vidéo publiée en légende, Thierno Alassane Sall est revenu sur les attaques dont il avait fait l’objet concernant ce sujet : « Il y a un peu plus d’un an, des députés me harcelaient et me huaient parce que je m’opposais à la loi d’amnistie. Aujourd’hui, comme hier, je maintiens ma position et reste constant. »



Avant de s’interroger sur la volte-face de certains : « Ceux qui ont changé d’avis et renié leurs promesses peuvent-ils encore donner des leçons ? »



Et de conclure : « Peuvent-ils dire quoi que ce soit de crédible désormais ? »