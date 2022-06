Liverpool : Sadio Mane remercie les fans et oublie...

Nouveau sociétaire du Bayern Munich, Sadio Mané a posté sur sa page Facebook un message pour les fans de Liverpool, son désormais ex club.



L’enfant de Bambaly a tenu à remercier les supporters des Reds qui l’ont toujours soutenu.





Reste à savoir si le meilleur joueur de la CAN délivrera un message pour ses ex dirigeants.



[L'intégralité du texte]



Salut chers fans !!



Difficile de trouver les mots justes pour cela. Je veux juste vous remercier du fond du cœur, je suis tellement heureux de participer à cette incroyable réussite que nous avons eu ensemble au cours des 6 dernières années.



Tu étais toujours là. Dans les bons et dans les mauvais moments. Je n'oublierai jamais ça.



merci encore !

Tu ne marcheras jamais seul !



Sadio Mané