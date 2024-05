Litiges Fonciers au Sénégal : 307 cas répertoriés

La Direction générale de l’Administration territoriale a rendu public la cartographie des litiges fonciers et conflits communautaires au Sénégal. Les statistiques dans le répertoire des litiges fonciers et conflits communautaires font état de 307 cas non encore résolus. La région de Dakar arrive en tête avec 58 cas, suivie de la région de Thiès qui totalise 35 cas, Sédhiou 29 cas, et la région de Kolda complète le podium avec 27 cas. La cartographie fait état de cinq types de problèmes répertoriés. Il s'agit des Problèmes de lotissement, du Problème de délimitation (villages ou communes), des Litiges fonciers entre particuliers, des litiges fonciers entre populations et promoteurs et en fin des conflits communautaires.