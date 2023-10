Litige foncier opposant Souhaibou Seck aux villageois de Mbèye : Le Maire de Bambilor nie avoir cédé les terrains à l’homme d’affaires

Le maire de Bambilor, Ngagne Diop s'est prononcé sur le conflit foncier à Bambilor entre les habitants et l’homme d'affaires Souhaïbou Seck. Sur les ondes de la Rfm, l'autorité municipale dément les populations qui l'accusent d'être à l'origine de cette spoliation foncière de 22 hectares. D'après lui "ces hectares étaient destinés à l'élargissement des villages de la commune de Bambilor". Il nie son implication dans cette affaire. "On m'a accusé à tort dans ce conflit. Comment moi je peux attribuer 22 hectares à une personne inconnue sur un titre de l'État. D'ailleurs je ne connais pas Souhaïbou Seck. Je n'accepte pas qu'on salisse ma réputation comme ça sur des accusations qui ne sont pas fondées alors que ces hectares étaient destinées pour élargir les villages de la commune "s’est défendu le Maire. Le maire Ngagne Diop accuse les services techniques de l’État d'être au centre de ce litige foncier. Il sollicite par ailleurs une audience avec le président de la République Macky Sall pour résoudre définitivement ce conflit foncier. L’édile de la commune de Bambilor a réitéré son engagement et son soutien envers les habitants de Mbéye dans ce conflit foncier. D'ailleurs, il plaide pour la libération des personnes qui ont été interpellées lors des affrontements qui ont éclaté entre les jeunes de ce village et les forces de l'ordre.