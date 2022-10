Litige foncier à Ndiarème Limamoulaye: Babacar Mbaye Ngaraf s’attaque encore à Mame Boye Diao

Le communiqué de la Direction des domaines sur les sorties de Babacar Mbaye Ngaraf, accusant Mame Boye Diao de détournement de biens, a irrité l’initiateur du collectif « Ne trahissez pas la mémoire de Baidy Seye », du nom du défunt maire de Limamoulaye Ndiarème. Dans un entretien avec PressAfrik, Ngaraf est revenu à la charge avec des grosses révélations sur des terres qui auraient été détournées par le Directeur des Domaines, Mame Boye Diao, le Directeur du Cadastre, Habib Niang et le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qu’il considère comme une « association de malfaiteurs ». Dans le but d’étendre le foncier dans le département de Guédiawaye, sur demande des populations, la bande de filaos avait été déclassée par le décret N 2021-701 du 4 juin 2021 pris par le chef de l’Etat, Macky Sall. Babacar Mbaye Ngaraf met en garde ceux qu’il qualifie de « prédateurs fonciers », et demande au chef de l’Etat de mettre fin « aux pratiques frauduleuses mises en branle par des fonctionnaires véreux de l’administration foncière sur le littorale de Guédiawaye pour détourner des biens destinés aux Gorgorlous ». Un sit-in est d’ailleurs annoncé par ledit collectif dans les prochains jours.