Litige foncier à Hamo 5 (Guédiawaye) : Les populations déterrent la hache de guerre

Le ton est encore monté à Hamo 5, une cité très paisible d’habitude sise sur le littoral de Guédiawaye. Hier dimanche 13 novembre 2022, les populations sont sorties en masse pour s’ériger, une énième fois, contre la prédation du TF 01/GW (ex TF 50/DP) communément appelé "terrain des vétérans". Un litige foncier vieux de plus de 30 ans opposant les habitants des cités Hamo 4, 5, 6 et AKD au promoteur Mor Ndiaye alias "Bata". Lors du sit-in organisé dimanche, le délégué du quartier Hamo 5, Pape Sylla, est revenu en détail sur les origines de cet imbroglio. À l’en croire, depuis 1989, le terrain en question, qui fait partie du plan de masse de la cité, attise la convoitise des «prédateurs» aux appétits fonciers voraces. «La première destination communautaire du terrain est connue de tous. C’est une infrastructure éducative qui devait y être érigée. Les autorités ont décidé de l’affecter à un particulier qui avait décidé, contre l’assentiment des populations, d’ériger une école privée. Ce que les populations avaient formellement dénoncé à l’époque (de 1989 en 2005)», renseigne le délégué de quartier. En 2005, le premier propriétaire, Youssou Ndiaye, (bénéficiaire d’un bail) qui avait buté contre le refus catégorique des populations -elles exigeaient la conservation de la destination initiale du terrain - a cédé le TF 01/GW au promoteur Mor Ndiaye. Ce dernier, qui souhaite faire un terrassement et morceler le terrain en 45 parcelles, est en bras de fer avec les populations depuis plus de 10 ans. Les choses ont failli dégénérer en octobre 2018, avec des manifestations et plusieurs arrestations. Pour éviter le pire, le préfet de Guédiawaye d’alors, Chérif Mouhamadou Mactar Blondin Ndiaye, avait pris un arrêté interdisant les travaux de terrassement sur le TF 01/GW. Quatre ans après, plus précisément la semaine dernière, le promoteur Mor Ndiaye est revenu à la charge, cette fois-ci muni d’un arrêté portant levée d’interdiction de travaux. Une nouvelle provocation que les populations n’entendent point laisser prospérer. «Depuis plus d’une décennie, la cité est confrontée aux inondations et ce terrain, en plus de servir de lieu de prière pour les fêtes de Korité et de Tabaski, est un réceptacle d’eau qui soulage un petit peu les habitants», ajoute M. Sylla pour justifier le refus des populations. Les habitants de la cité ont saisi l’occasion de ce sit-in pour lancer un appel à l’État du Sénégal. «Dans sa mission régalienne, c’est à l’État de protéger ses populations et nous l’interpellons pour qu’il protège l’intérêt commun au détriment de l’intérêt particulier», lance le délégué de quartier.