Litige foncier à Bambilor: le maire et son adjoint arrêtés puis relâchés

Le maire de Bambilor et son adjoint ont été arrêtés puis relaxés, ce jeudi, dans le cadre d’une enquête de la Dscos sur un terrain immatriculé au nom de l’Etat, à Mbey. Un litige foncier à Mbey, dans le département de Bambilor, a provoqué l’arrestation du maire, de son deuxième adjoint et du frère de ce dernier, ce jeudi après-midi. Ils ont finalement recouvré la liberté. Ils avaient été cueillis par la Dscos et emmenés dans les locaux de la gendarmerie de Yenne. Il leur est reproché la conclusion d’une convention sur un terrain immatriculé au nom de l’Etat, l’occupation irrégulière, escroquerie, diffamation, entre autres, rapporte la RFM.