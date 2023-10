Litige foncier : Affrontements entre forces de sécurité et populations, des blessés graves à Mbeye

A Mbeye, un individu du nom de S. S. Seck a accaparé plus de 21 hectares de terres, ce qui a incité la population à se mobiliser ce matin pour stopper les démolitions des champs et des bâtiments. Ces événements ont provoqué des affrontements violents qui ont duré toute la matinée. Les forces de l’ordre déployées sur place ont utilisé des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. Plusieurs jeunes ont été arrêtés, et certains ont été gravement blessés. Selon Assane Beye, le 2e adjoint au maire de Bambilor, les habitants de Mbeye et des environs ne sont pas disposés à rester passifs face à l’accaparement de leurs terres par des spéculateurs fonciers. Selon les dernières informations, les jeunes auraient exprimé leur colère en s’en prenant au maire de la ville de Bambilor et en saccageant le conseil municipal.