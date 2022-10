Ligue 1 Sénégalaise- De belles affiches au programme de la première journée prévue ce samedi

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle a dévoilé le calendrier de la première journée du championnat national de Ligue 1 qui reprend ce weekend ( 15 et 16 octobre). Quelques belles affiches sont par ailleurs à attendre lors de cette reprise tant attendue.

Le coup d’envoie de la nouvelle saison de football professionnelle sera officiellement donné ce weekend après avoir été repoussé une première fois. Ainsi après une saison 2021-2022 qui est restée dans les archives du football sénégalais sous l’ère professionnelle, les férus du football local seront à nouveau servis et ce, dés samedi avec quatre rencontres au programme.

A 17 H samedi 15 octobre au stade Allassane Djigo, les académiciens du Dakar Sacré Coeur ouvriront le bal avec la réception de Diambars. Un duel d’académiciens entre deux équipes rivales qui ont presque récolté le même nombre de points en championnat lors de la saison écoulée. Si Diambars avait terminé 8e, DSC quant à lui avait fini juste derrière à la 9e place du classement à deux points de son adversaire du jour.Au même moment il y’aura le choc entre le Teungueth FC et l’AS Douanes au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Orphelins de leur entraineur qui a rallié le Jaraaf de Dakar dans l’intersaison, les Rufisquois doivent démarrer une nouvelle ère post Youssouph Dabo avec qui ils ont été champion pour la toute première fois de leur histoire en 2021. El Hadji Mbaye Badji nommé nouvel entraineur du TFC en juillet, aura ainsi la lourde tache de faire oublier Youssouph Dabo. De son coté l’AS Douanes qui reste une équipe expérimentée voudra elle aussi faire mieux qu’une 5e place décrochée la saison dernière.Les crabes de Guédiawaye FC vont également croiser le fer avec le promu du Stade de Mbour. Les banlieusards ont fini 4e la saison dernière tandis que les mbourois ont terminé à la deuxième place du championnat de ligue 2.Pour clôturer les matchs du samedi, Jaraaf reçoit Sonacos à Iba Mar Diop. Après s’êtres séparé du coach Cheikh Gueye pour faire de la place à Youssouph Dabo, le club de la Médina démontre clairement ses ambitions pour la nouvelle saison. Et malgré qu’ils aient terminé deuxièmes à juste deux points du champion le Casa Sports, ce changement à la tête de l’équipe montre que les « verts et blancs » n’avancent pas masqués et veulent absolument remporter le titre. Toutefois les hommes de l’ex technicien du Teungueth FC devront se méfier du Sonacos champion de Ligue 2 en titre et auteur d’une excellente saison en division inférieure lors de la défunte saison.Le champion en titre lui va entrer en scène le lendemain du dimanche 16 octobre à 17 H dans son antre du stade Aline Sitoé Diatta. Sans le meilleur joueur de la saison de ligue 1 Lamine Jarju transféré à Al Hilal (Soudan), le Casa Sport va accueillir les Thiessois du Cneps Excellence.Pour baisser le rideau de cette première journée du championnat de ligue 1, l’AS Pikine reçoit Génération Foot troisième la saison dernière tandis que l’US Gorée qui a échappé de peu à la relégation lors de la précédente exercice, se déplace à Mawade Wade pour y affronter la Linguère de Saint Louis.