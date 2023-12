Licenciée de Dakarnave : Falla Fleur reçoit plus de 7 millions F CFA

Ndèye Fatou Fall alias Falla Fleur se refait une santé financière. Licenciée par Dakarnave le 20 novembre dernier, après avoir purgée six mois de prison, elle a reçu un peu plus de sept millions de francs Cfa. Les Échos informe que la somme a été réunie suite à une cagnotte lancée par les partisans de l’opposant Ousmane Sonko avec qui elle partage le même combat. Selon le journal, les patriotes ont sonné la mobilisation sur les réseaux, dès l’annonce de son licenciement par son avocat, Me Khoureyssi Ba, pour l’ouverture d’un compte. Aussitôt dit, aussitôt fait. L’activiste pourrait récolter plus puisque la cagnotte reste ouverte jusqu’au 10 décembre prochain.