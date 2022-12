Liberté provisoire : Pr Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax, à l’écoute du procureur

Pr Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax placés sous mandat de dépôt en septembre dernier, prêtent une oreille attentive au procureur pour humer l’air de la liberté. Pr Cheikh Oumar Diagne et l’activiste Abdou Karim Guèye ont été entendus dans le fond. Leurs avocats ont déposé une demande de mise en liberté provisoire lundi dernier. Et le parquet devra donner sa réponse dans les prochaines heures. Les deux ont été arrêtés au lendemain du décès de l’imam Alioune Ndao, après avoir laissé entendre que ce dernier aurait été tué par les autorités lors de son séjour au Centre hospitalier universitaire de Fann.