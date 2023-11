Libération des détenus : un rassemblement prévu ce vendredi

L’Appel des Linguères de la paix et la justice, le Chemin de la libération, le Collectif des familles des détenus et les Femmes en blanc invitent les populations à un rassemblement le vendredi 10 novembre. ‘’Le cadre d’unité d’action pour la libération des détenus politiques a déposé une lettre d’information à la préfecture de Dakar, annonçant une marche pacifique prévue pour le vendredi 10 novembre 2023. Le rassemblement débutera au rond-point Liberté 5 et se dirigera vers le rond-point Jet d’Eau. Cette marche vise à demander la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques’’, mentionne-t-on dans un communiqué de presse. ‘’Nous lançons un appel pressant à tous les citoyens conscients de se mobiliser et à se joindre à nous massivement. Rejoignez-nous dans cette marche pacifique pour défendre les valeurs qui nous unissent en tant que nation’’, invitent ces organisations.