Libération de Ousmane Sonko : Bonne nouvelle, Juan Branco et Said Larifou passent à l’action

Les conseils de Ousmane Sonko continuent de poser des actes forts pour libérer leur client. Me Juan Branco et Me Said Larifou ont, en effet, déposé une requête en référé auprès de la Cour de Justice de la CEDEAO pour obtenir la libération de Ousmane Sonko, emprisonné depuis le 30 juillet 2023. Ci-dessous, la missive des avocats du maire de Ziguinchor : REQUERANT : MONSIEUR OUSMANE SONKO; né le 15 Juillet 1974, expert Fiscal, homme Politique, chef de l'opposition Sénégalaise, actuellement détenu à la-maison de correction de Sébikhotane mais admis au service de réanimation de l'hôpital Principal de Dakar ; lequel agit es nom et es qualité de représentant légal du parti les Patriotes du Sénégal pour le Travail, l'Ethique et la Fraternité (PASTEF). AYANT POUR AVOCATS : 1-Maître Ciré Clédor LY, Avocat du barreau de Dakar 2- Maître Said Larifou, Avocat au barreau de Moroni (union des Comores), 3- Maitre Juan Branco, Avocat au barreau de Paris, 92 rue de Rennes, 75016 CONTRE : LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, HAUTE PARTIE CONTRACTANTE A LA COMMUNAUTE ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ; REPRESENTEE : PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT.