Libération de Nitdoff et Karim Xrum Xax: le ministre de la Justice promet aux rappeurs de parler au Procureur

Les rappeurs ne comptent pas rester les bras croisés alors que certains parmi eux croupissent en prison depuis plusieurs mois. C’est dans ce cadre qu’ils ont rencontré le ministre de la Justice pour plaider leur cause. Une rencontre qui a été facilitée par Moundiaye Cissé de l’Ong 3D. Selon « Source A » qui donne la nouvelle dans sa parution de ce vendredi, ce dernier a facilité la rencontre entre le ministre, fou malade, Didier Awadi, Gaston, Duggy tee et Xuman. Ismaïla Madior fall, le Canard, a promis de parler au Procureur pour favoriser la libération de Nitt Doff et Karim Xrum Xax, qui sont informés de l’initiative des rappeurs.