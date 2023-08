Libération Juan Branco: Thierno Bocoum réagit !

La polémique autour de la libération de Juan Branco enfle et suscite moult réactions. Notamment celui du leader du mouvement AGIR qui n'a pas manqué d'exposer sa colère. Selon lui, cet acte montre que le Sénégal n’a «aucun respect pour ce peuple». «Vous libérez Juan Branco et vous gardez un avocat et deux maires sur la même affaire. Vous le libérez et vous gardez des compatriotes accusés des mêmes faits. Aucun respect pour ce peuple !», a écrit Thierno Bocoum sur sa page facebook.