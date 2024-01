Liaison maritime Dakar-Gorée : la chaloupe Joseph Ndiaye remplace Coumba Castel

La nouvelle chaloupe de la liaison Dakar-Gorée porte le nom de Joseph Ndiaye, célèbre conservateur de la maison des esclaves. Cette chaloupe d’une capacité exacte de 396 passagers a été commandée en Turquie. C’est une chaloupe jumelle conçue conformément aux vœux de l’Etat du Sénégal. La nouvelle chaloupe Joseph Ndiaye est d’un niveau de sécurité et de confort de classe mondiale, selon la direction générale du port autonome de Dakar. Pour répondre à ce souci de confort et de sécurité, des experts ont parcouru des pays réputés en la matière. Ainsi, des visites de chantiers sont effectuées en Espagne, en Hollande, aux pays Nordiques et en Turquie. La chaloupe Joseph Ndiaye est construite par la société Turque EFSANE. « Le vaisseau, d’après ses concepteurs est « d’une grande solidité avec une résistance quasi parfaite aux chocs».