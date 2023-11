Liaison maritime Dakar-Gorée: grosse frayeur dans la chaloupe Coumba Castel, tous les passagers évacués

Les passagers de la liaison maritime Dakar-Gorée ont vécu une grosse frayeur ce samedi matin. À l’origine, un problème de manœuvre dans la chaloupe Coumba Castel qui assurait la navette. Plus de peur que de mal. Le sous-préfet de Dakar-Plateau rassure. Djiby Diallo informe que les tous les passagers ont été évacués. « J’ai été interpellé tôt le matin par le maire sur un petit incident qui a eu au niveau du départ de la chaloupe Coumba Castel. Mais c’était plutôt lié à un problème de manœuvre, ce n’était pas une panne en pleine mer. La chaloupe était confrontée à un problème de manœuvre, lié par des cordes qui étaient aux alentours. Le commandant informé, a pris toutes les dispositions pour enlever toutes ces cordes. La chaloupe a été remise en circulation », a confié le sous-préfet de Dakar-Plateau sur les ondes de I-radio. Pour pallier à tout cela, Djiby Diallo annonce que la « chaloupe Moussa Ndoye assure la navette Dakar-Gorée ». « Le week-end, Gorée est remplie, en plus de cela, il y a un évènement à Mariama Ba, (cérémonie d’excellence organisée par l’établissement). Il y a plus de peur que de mal. C’est juste un problème de manœuvre qui a eu au niveau de la chaloupe, voilà tout est rentré dans l’ordre », a-t-il précisé.