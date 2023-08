Lettre ouverte de l’Imam Kanté à Ousmane Sonko pour lui demander d’arrêter sa grève de la faim

Lettre - nasîha à mon frère Ousmane Sonko Cher frère Ousmane Sonko Au nom de mes charges d'imam et des responsabilités qui en découlent, je prends Allah (SWT) à Témoin et tout le peuple sénégalais pour demander à mon frère Ousmane Sonko de mettre fin à la grève de faim. Je demande solennellement aux chefs religieux, chefs coutumiers, personnes influentes de la classe politique et de la société civile de lui demander de mettre fin à ce mode de résistance que les oulémas les plus respectés de la Oumma ont déclaré Haram. Le seul cas où certains oulémas l'ont autorisé, c'est pour une durée déterminée sans mettre l'individu qui le pratique en danger de mort ou l'exposer à de graves risques de santé. Cher frère Ousmane, Il se trouve aussi que vos militants et amis qui pourraient vous suivre ou qui sont en train de le faire n'ont pas forcément tous et toutes les mêmes capacités et le même état de santé et le pire pourrait survenir à tout moment. Ce que vous n'agréeriez certainement pas. Dans le cadre du nasîha que vous connaissez bien, cher frère, je vous conseille de préférer vous défendre par des moyens licites et pour le reste de vous aider du sabr, de la salât, du istighfâr, du zikr, de la lecture du Coran, du jeûne, etc. Je voudrais aussi vous rappeler, cher frère, que si vous êtes aujourd'hui en situation de privation de liberté, c'est une épreuve que vous ne pouviez manquer de subir si l'on s'en tient au Coran, vous connaissez les versets qui en parlent. Mais ce n'est nullement parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de décider de votre destin. Cher frère Ousmane Sonko, même si vous considérez, avec d'autres, subir des injustices, vous ne pouvez pas lutter par des pratiques que ce qui vous est le plus cher, à savoir l'islam, n'autorise pas. Je prie Allah (SWT) de vous aider à rester persévérant pour des lendemains meilleurs pour vous, votre famille, et le Sénégal. Votre frère en islam Imam Ahmadou Makhtar Kanté.