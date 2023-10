Les tensions persistent au sein du Port autonome de Dakar (Pad) alors que le Collectif des acteurs portuaires maintient sa détermination à faire entendre ses revendications. Lors une conférence de presse tenue ce week-end, le Collectif a annoncé sa décision de geler tous les paiements à partir de ce lundi, en signe de protestation contre la congestion persistante et les taxes jugées excessives. Les transporteurs, transitaires et importateurs membres du collectif refusent catégoriquement que leurs conteneurs restent bloqués au port tandis que des sommes considérables leur sont injustement soutirées. Face à cette situation, le Collectif des acteurs portuaires prévoit également d'entamer une grève pour faire entendre leurs voix, relate L’Observateur. Le collectif entend accentuer la pression sur les autorités et, si nécessaire, envisage de porter plainte pour mettre en lumière les difficultés auxquelles ils font face. Les acteurs portuaires pointent du doigt les compagnies de transports et Dp Word, les accusant de négligence face à la congestion persistante, soupçonnant un intérêt financier dans le maintien de ces conditions de travail précaires.