Les revendications syndicales respectées à 95% par le gouvernement (ministre)

Les engagements du gouvernement portant sur les revendications syndicales ont été exécutés à 95%, a déclaré, lundi, le ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, Gallo Ba. ‘’Nous avons passé en revue tous les engagements. Et globalement, le gouvernement est très confortable parce qu’il a respecté à 95%, l’essentiel des engagements qui étaient contenus dans les différents protocoles d’accords’’, a-t-il dit à l’issue d’une réunion ministérielle portant sur les revendications syndicales. La rencontre présidée par le Premier ministre consistait surtout à faire l’état de mise en œuvre des différents engagements que le gouvernement que le gouvernement avait pris avec les différents partenaires sociaux notamment dans le cadre de l’éducation, au niveau de la santé et le secteur de la justice, a-t-il expliqué. Selon lui, même si des avancées significatives ont été globalement notées, il subsiste toutefois quelques points au niveau du secteur de l’éducation concernant les agents décisionnaires pour lesquels il était envisagé la modification du décret 183-147, qui a été soumis en Conseil des ministres. ‘’Les concernant, il nous fallait étudier en amont l’impact budgétaire. Et le ministre des finances, à l’instant, vient de préciser un montant de plus de 4 milliards de francs CFA nécessaire pour la mise en œuvre de ce décret, une fois qu’il aura été signé’’, a-t-il précisé, évoquant en outre la question des greffiers, en grève depuis plusieurs mois, pour revendiquer leur reclassement dans la Fonction publique. Sur ce point, Gallo Ba indiqué que le Premier ministre a demandé au ministre de la Justice, en relation avec le ministre des Finances et le ministre de la Fonction publique, d’envisager avec les greffiers, une formation ou un stage qui devrait permettre leur reclassement de la hiérarchie B2, à la hiérarchie A.