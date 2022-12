Les raisons de l’arrestation de Fadilou Keita

Fadilou Keïta, membre du cabinet de Ousmane Sonko et coordonnateur du Nemmeeku Tour, a été arrêté, ce matin, sur ordre du procureur. Seneweb en sait plus sur les raisons de cette arrestation. La justice reproche au fils de l’ancienne Présidente de l’Office National de lUtte contre la Corruption (OFNAC, Nafy Ngom Keita, d’avoir “accusé ouvertement l’Etat du Sénégal d’avoir fait disparaître les deux gendarmes Didier Badji et Fulbert Sambou avant de maquiller leur mort en noyade au Cap manuel”, selon une source. “Il a été convoqué pour audition afin d’apporter la preuve de ces graves accusations, ce qu’il a été incapable de faire”, renseigne encore notre source. C’est ainsi qu’il a été déféré au parquet pour diffusion de fausses nouvelles conformément aux articles 80 et 255.