Les prédictions de la CAP faussées, la Cour suprême maintient WALFTV dans le noir

L’étroitesse des locaux de la Cour suprême a été formulée comme doléance par les magistrats

La décision est tombée. Sa justification peut être risible mais a le malheur de primer. En effet, en dépit de la plaidoirie lumineuse de l’avocat du groupe Wal Fadjri, du réquisitoire énigmatique du Parquet général, la Cour suprême a indiqué qu’il fallait maintenir le statu quo. Autrement, elle a rejeté la requête déposée par le groupe Wal Fadjri demandant la suspension de l’exécution de la décision du ministère de la Communication, des Télécommunications et l’Économie numérique. La Cour suprême, qui n’a pas tenu compte du caractère urgent du recours déposé par ledit Groupe de presse, a bizarrement estimé notamment que la durée de la sanction était presque arrivée à terme. Ainsi, la décision arbitraire de couper le signal de WalfTV ayant été prise le 1er juin, il ne reste plus que huit jours à tenir. C’est ce que semble dire la haute juridiction qui avait pourtant la latitude de fixer l’audience en début de cette semaine comme le suggère une requête aux fins de suspension en référé. Pourtant, les huit jours que la juridiction semble négliger auraient permis au Groupe de presse du Front de terre de tenir les Sénégalais informés de l’actualité brûlante du pays, en plus de faire des rentrées d’argent. D’autant que cette période coïncide avec les préparatifs de la fête de Tabaski qui incitent les annonceurs à se manifester. Mais tout cela n’a semble-t-il pas importuné le juge. La Cour ne s’est pas non plus attardée sur la notification de la décision du ministre Moussa Bocar THIAM, parvenue aux responsables du Groupe Wal Fadjri huit jours après la suspension du signal de WalfTV. Tout comme elle n’a pas expliquée le droit sur lequel Moussa Bocar THIAM se serait appuyé pour prendre une telle mesure qui dépasse largement ses prérogatives.