Les prédictions de Guy Marius Sagna : « Ousmane Sonko a déjà gagné… »

En tournée actuellement dans la diaspora en vue de la Présidentielle du 25 février prochain, le député Guy Marius Sagna prédit une victoire de Ousmane Sonko. Voici l’intégralité de sa publication parue sur sa page Facebook ! « Ousmane Sonko a déjà gagné la diaspora. Dans le cœur de nos compatriotes de la diaspora il ne bat qu’un seul nom : Ousmane Sonko. J’ai pu m’en rendre compte encore cette semaine. Cette semaine, je suis allé à Stockholm (Suède), au Luxembourg et à Brescia (Italie) où j’ai rencontré des députés (Suède et Luxembourg), le Conseil National des Étrangers (Luxembourg) la communauté africaine. Le meeting de Brescia (Italie) avec des Sénégalais aussi nombreux dehors que dans la salle a conclu, dans une apothéose patriotique, cette semaine. Les PASTEF de Suède, du Luxembourg et d’Italie sont tout simplement extraordinaires. Dans ces trois pays, comme partout dans la diaspora, Ousmane Sonko, 5e président de la république du Sénégal, a déjà gagné. Nous avons rencontré les députés Daniel Riazat, Lotta Johnsson Fornarve et Malcolm Momodou Jallow de la Suède et Gusty Graas du Luxembourg. Aux différents députés rencontrés, nous avons dit que le dictateur Macky Sall retenait arbitrairement en prison près de 1500 détenus politiques dont le chef de l’opposition et maire de Ziguinchor Ousmane Sonko. Le gouvernement de Macky Sall est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme comme des tortures (des centaines) et des assassinats de manifestants pacifiques (près d’une centaine)… Les opinions publiques européennes ne peuvent élever leurs voix quand il s’agit de Alexy Navalny le blanc et se taire et ne rien faire quand il s’agit de Ousmane Sonko le noir. Nous avons dénoncé cette posture à géométrie variable que rien ne peut justifier et avons invité au refus de la complicité active de l’Union Européenne avec des munitions françaises utilisées par l’administration Macky Sall pour assassiner des manifestants Sénégalais à mains nues et au refus de la complicité passive. J’exprime toute ma solidarité au député suédois Malcolm Momodou Jallow qui est régulièrement victimes de menaces terroristes visant même son intégrité physique car il est originaire de la Gambie. J’exhorte le gouvernement suédois à veiller à la sécurité de ce député originaire de la Sénégambie. Nous avons aussi défendu les pêcheurs sénégalais en montrant que les accords de pêche entre le Sénégal et l’Union Européenne appauvrissaient la population sénégalaise, poussaient à l’émigration irrégulière et détruisaient l’environnement marin. Après l’élection de Ousmane Sonko en février 2024 comme président de la république du Sénégal, nous allons renégocier ces accords de pêche à l’avantage de nos pêcheurs, de nos braves femmes transformatrices, de nos marayeurs, des usines de produits halieutiques établies au Sénégal, particulièrement celles détenues par le Sénégal. La diaspora gambienne nous a dit: « vous Sénégalais, vous nous aurez causé un énorme tort si vous n’élisez pas Ousmane Sonko président de la république du Sénégal en février 2024 ». Les sénégalais de Suède n’ont plus d’ambassade, ni de consulat. Les sénégalais des 4 pays de la scandinavie (Suède, Norvège, Finlande, Danemark) sont rattachés à la représentation consulaire de la Haye (Hollande). Pour faire un passeport ou un papier d’identité, les sénégalais doivent se déplacer à Paris ou Bruxelles, généralement avec toute la famille et les enfants. Les moins chanceux en plus du billet d’avion doivent aussi payer une réservation d’hôtel s’ils n’ont pas une famille ou connaissance pour les héberger sur place. Le coût du trajet en plus des journées sans travail se chiffrent à des centaines d’euros. À défaut d’une ambassade, la mise en place d’un consulat, à défaut, d’instituer une délégation diplomatique tournante tous les trois ou six mois pour faire l’enrôlement des demandes de passeport ou de papiers administratifs aurait pu soulager nos compatriotes de la Scandinavie. Le gouvernement de Macky Sall a saboté l’inscription sur les listes électorales de nos compatriotes de la Scandinavie en leur disant dans un premier temps que la commission serait en Suède. C’est seulement à quelques jours avant la fin des opérations d’inscription que le gouvernement de Macky Sall a finalement informé que la Scandinavie ne serait pas couverte. En Suède, depuis 1968, le gouvernement Suédois à partir de cinq (05) élèves enseignent aux enfants, à la demande des parents, leur langue maternelle. J’ai pu aussi visiter avec PASTEF Suède la direction en charge de ce programme dans une commune avec notre compatriote Serigne Balla qui y enseigne le Wolof alors que dans notre Sénégal le gouvernement de Macky Sall méprise nos langues africaines. Mais c’est bientôt fini avec Sonko 5e président de la république du Sénégal. Je suis tout simplement admiratif devant tant de patriotisme panafricain qui se dégage de notre diaspora sénégalaise. La diaspora sénégalaise à elle seule peut faire élire notre candidat Ousmane Sonko en février prochain. Les sénégalais de la diaspora voteront pour Ousmane Sonko et feront voter les sénégalais restés au Sénégal pour Ousmane Sonko. La victoire de Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de février 2024 est là. Elle est inéluctable. Diaspora we can! Justice pour les tués et les blessés ! Libérez les détenus politiques ! Libérez Ousmane Sonko ! Sonko 5e président ! FOCUS! »